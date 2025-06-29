A Milli Kadın Basketbol Takımı 7. Oldu
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sıralama karşılaşmasında Litvanya'yı 99-87'lik skorla kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvayı 7. sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılmaya hak kazandı.
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sıralama karşılaşmasında Litvanya'yı 99-87'lik skorla kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvayı 7. sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılmaya hak kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor