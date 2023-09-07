FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu
Basketbolda, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan olarak belirlendi. Final aşaması Atina'da gerçekleştirilecek.
Basketbolda, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.
FIBA'dan yapılan açıklamada organizasyona Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan ev sahipliği yapacak. Final aşaması Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek.
Avrupa kıtasında yer alan 36 ülke FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek. Elemelerin kura çekimi 19 Eylül Salı günü İsviçre'de yer alan House of Basketball'da gerçekleştirilecek. İlk karşılaşmalar ise Kasım 2023'te oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor