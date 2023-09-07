FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu

Basketbolda, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan olarak belirlendi. Final aşaması Atina'da gerçekleştirilecek.