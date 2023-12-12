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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak dört şehir belirlendi

12 Aralık 2023 13:04 Güncelleme: 13:06 Abone Ol

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire şehirlerinin ev sahipliğinde organize edilecek. Karşılaşmalar 18-29 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun final aşaması ise Yunanistan'ın Pire şehrinde yer alan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.