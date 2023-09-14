FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi 19 Eylül'de yapılacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi 19 Eylül Salı günü TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

Avrupa kıtasında yer alan 36 ülke elemelerde mücadele edecek. Elemelerin kura çekimi 19 Eylül Salı günü İsviçre'de yer alan House of Basketball'da gerçekleştirilecek. İlk karşılaşmalar ise Kasım 2023'te oynanacak.

Kura çekiminde Ay-yıldızlılar 2'nci torbada yer alacak. Milliler grupta 3'üncü, 6'ncı ve 7'nci torbadan gelen rakipleriyle eşleşecek. Avrupa Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar Kasım 2023, Şubat 2024 ve Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde organize edilecek.