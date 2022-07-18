FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 54 Polonya: 53 - Haberler

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FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 54 Polonya: 53

İhlas Haber Ajansı - Spor
FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 54 Polonya: 53

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, üçüncü maçında karşılaştığı Polonya'yı 54-53'lük skorla yendi.

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, üçüncü maçında karşılaştığı Polonya'yı 54-53'lük skorla yendi.

Karadağ'ın Podgorica şehrinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, Polonya ile karşılaştı. Bemax Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını milliler 34-29 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 54-53 kazanmayı başardı.

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Adem Bona 18, Sarper David Mutaf 10 sayı kaydetti. Polonya'da ise Igor Milicic 19 sayıyla oynadı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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