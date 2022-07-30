FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı
İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleşen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.
İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleşen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka ile Bornova Atatürk Spor Salonlarında gerçekleşen organizasyon, 7 Ağustos Pazar günkü final maçıyla tamamlanacak.
A Grubu'nda Fransa, İsrail, Kuzey Makedonya, Büyük Britanya, B Grubu'nda Türkiye, İspanya, Almanya, Polonya, C Grubu'nda Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Slovenya, D Grubu'nda ise Litvanya, Hırvatistan, İtalya ve Karadağ'ın yer aldığı organizasyon iki maçla başladı.
A Grubu'nun ilk maçında Fransa, Büyük Britanya'yı 97-45 yenerken, C Grubu müsabakasında ise Sırbistan, Slovenya'yı 70-52'lik skorla geçti.
Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 20.30'da Polonya ile karşılaşacak.