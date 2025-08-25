FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde çeyrek finalistler belirlendi. Türkiye, İsviçre, Hollanda, Slovakya, Bosna Hersek, Portekiz, Litvanya ve Bulgaristan çeyrek finale yükseldi.

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada grup müsabakaları sona erdi.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan Türkiye, İsviçre, Hollanda, Slovakya, Bosna Hersek, Portekiz, Litvanya ve Bulgaristan, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Organizasyonda Türkiye-Slovakya, Hollanda-İsviçre, Litvanya-Portekiz, Bosna Hersek-Bulgaristan eşleşmeleri gerçekleşti. Çeyrek final müsabakaları 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

