FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde çeyrek finalistler belirlendi. Türkiye, İsviçre, Hollanda, Slovakya, Bosna Hersek, Portekiz, Litvanya ve Bulgaristan çeyrek finale yükseldi.
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada grup müsabakaları sona erdi.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan Türkiye, İsviçre, Hollanda, Slovakya, Bosna Hersek, Portekiz, Litvanya ve Bulgaristan, adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Organizasyonda Türkiye-Slovakya, Hollanda-İsviçre, Litvanya-Portekiz, Bosna Hersek-Bulgaristan eşleşmeleri gerçekleşti. Çeyrek final müsabakaları 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor