Feyzullah Aktürk, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda bronz madalya kazanan Feyzullah Aktürk, "Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık." dedi.

Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonada üçüncülük müsabakasında Gürcü Miriani Maisuradze'yi yenen Feyzullah Aktürk, Türkiye'nin dünya şampiyonalarındaki 200. madalyasını elde etti.

Son saniyelerde aldığı puanlarla kazandığı bronz madalya maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzullah, "Sizin kadar ben de heyecan yaşadım. Daha önce iki kez yendiğim sporcuydu. Bu sefer gerçekten iyi konsantre olmuş, iyi taktik yapmış. Genel anlamda maçta üstünlüğüm vardı ama son 17 saniye kala taktiksel hatayla kendim dalıp puan verdim. Son saniyelerde köşeyi dinleyerek Abdullah hocamla başardık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Daha iyisini bekliyorduk. Şampiyonluk taktiksel hatayla gitti. İnşallah önümüzdeki dünya şampiyonalarında şampiyon olarak bu madalyayı taçlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eroğlu: "Tepkileri anlayabiliyorum ama teşhisi doğru koymak lazım"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Feyzullah'ın altın madalya bekledikleri sporcular arasında yer aldığını belirterek, "Sevindiğimiz bir bronz madalya diyemeyeceğim. 92 kiloda Feyzullah, gerçekten altın madalyaya en yakın güreşçilerden biriydi. Biz, zaten buraya gelirken serbest stilde 4 sıkletten madalya bekliyorduk. Taha ve Feyzullah'tan altın, Soner'den bronz madalya ve kota bekliyorduk, Süleyman da belki olabilir diyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Kamuoyunun güreşten beklentisi her zaman çok yüksek." diyen Eroğlu, serbest stilde altın madalya kazanılamaması nedeniyle yapılan eleştirilere şöyle cevap verdi:

"Tepkileri anlayabiliyorum ama teşhisi doğru koymak lazım. Bizim devraldığımız Türk güreşi 10 sıklette 10 madalyaya güreşen, geçmiş olimpiyatta 6 kota (Serbest stil) almış bir Türk güreşi değildi. Dünya Şampiyonası'nda geçen sene serbest stilde Taha dünya şampiyonu olmuştu. Soner üçüncülük maçı yapmış kaybetmişti, daha sonra rakibinin dopingli çıkmasından dolayı 6 ay sonra Soner'in bronz madalyası gelmişti. Türk güreşi her zaman Taha'nın üzerine endekslenmiş, Taha şampiyon olursa serbest güreş başarılı, olamazsa başarısız... Biz dedik ki herkes yük alacak. Feyzullah, Soner ve diğerleri Taha'ya omuz verecek ki Taha da biraz kendine gelsin. Biz, onu yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene 1 olan madalya sayısı bu sefer 2 oldu. Tabii ki istiyoruz Taha, her seferinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olsun ama sporda inişler çıkışlar her zaman olur. Biz, onun bronzunu zaten altın olarak kabul ettik. Ama takımdaki diğer sporcuların madalya alması lazım."

2024 Paris Olimpiyatları'nın yaklaştığına işaret eden Eroğlu, "Türk güreşinin birliğe, beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacı var. Eksik olan ne varsa tamamlayacağız. Uzaydan gelip birileri düzeltmeyecek, yine bizler düzelteceğiz, bu çocuklar güreşecek. Olumlu eleştiriye her zaman açığız ama lütfen eleştiri yaparken de geçmişi çabuk unutmasınlar. Tabii çıtayı çok yükselttik. Biraz bocalıyorlar ama merak etmesinler, her şey Türkiye Güreş Federasyonunun kontrolünde." diye konuştu.