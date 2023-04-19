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Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu

Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Azerbaycanlı rakibi Osman Nurmagomedov'u 5-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Azerbaycanlı rakibi Osman Nurmagomedov'u 5-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, Moldovalı Andrian Grosul'u yendikten sonra Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı. Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçen Feyzullah, finale yükseldi. Finalde de Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile kozlarını paylaşan Aktürk, rakibini 5-2 mağlup etti ve üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Maçın bitmesiyle birlikte Aktürk, sevincini minderde ay-yıldızlı bayrakla şampiyonluk turu atarak yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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