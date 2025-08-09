Feyenoord, NAC Breda'yı Mağlup Ederek Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord, Eredivisie açılışında NAC Breda'yı 2-0 yenerek formunu yükseltti. İlk maçında Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta evinde Feyenoord'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) ilk haftasında NAC Breda'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın golleri, 3. dakikada Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda'dan geldi.

İlk maçta Hollanda ekibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 12 Ağustos Salı günü evinde Feyenoord'u ağırlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
