Feyenoord, Fenerbahçe'yi 1-0 Geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İlk golü 19. dakikada Timber kaydetti.

Stat: de Kuip

Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (İsveç)

Feyenoord : Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Amrabat, Oğuz Aydın, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Gol: Dk. 19 Timber ( Feyenoord )

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord- Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, Hollanda ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hwang kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği ortada Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı.

19. dakikada Feyenoord golü buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-0,

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önüne topla gelen Archie Brown, İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturmak isterken meşin yuvarlak savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda kaleci Wellenreuther gole izin vermedi.

45+2. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Steijn geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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