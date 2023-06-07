FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık tahliye edildi

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve 'futbolda şike kumpası' davasının sanığı olan avukat Cemalettin Mutlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Cemalettin Mutlu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı da katıldı.

"Benim gibi bir adama terörist denmesi ağrıma gidiyor. Terör babamın oğlundan gelse lanetlerim"

Duruşmada savunma yapan sanık Mutlu, amacının adaletin tecelli ederek gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu söyleyerek, "Bu zamana kadar benimle ilgili 'örgütün şu toplantısına katıldı, şurada şu faaliyet içerisinde bulundu, ByLock kullandı' gibi suç şüpheleri olmadı. Müvekkillerim oradayken ben nerede olacaktım, diskoya gidecek halim yoktu. Beşeri ilişkilerimden dolayı görüşmüşüm müvekkille, kendisi ByLock kullanmışsa ben ne yapayım? Bu ülkeyi terk etmek isteseydim zaten ederdim, kaçardım ama kaçmadım. Bana bu kumpası kuranların da kim olduğunu biliyorum, haklarında ceza davaları da açacağım. Bu bir burun sürtme hareketidir ve yargıyı buna alet ediyorlar. Beraat edeceğime inanıyorum, beraat edecek adam kaçmaz. Benim gibi bir adama terörist denmesi ağrıma gidiyor. Terör babamın oğlundan gelse lanetlerim. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Mutlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mutlu'nun tüm delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi. Dosyanın mütalaasının hazırlanması için Savcılığa gönderilmesine de hükmeden heyet duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cemalettin Mutlu'nun ilk FETÖ operasyonlarından itibaren şüpheli avukatlar arasında yer aldığı, Mutlu'nun kullanımında bulunan telefon hatlarıyla örgütün mahrem imamlarından avukat Faik Toklucu ve Alaeddin Yüksel Bulut ile irtibatının bulunduğu ve ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mutlu'nun 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL