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Fethiyespor zirve aşkına

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor zirve aşkına

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda oynanması gereken Büyükçekmece Tepecikspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Nisan'a ertelenen zirve takipçisi Fethiyespor, yarın evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda oynanması gereken Büyükçekmece Tepecikspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Nisan'a ertelenen zirve takipçisi Fethiyespor, yarın evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Maçın biletleri ücretsiz dağıtılacak. Ligde 1'inci Grup'ta son 3 maçından 7 puan çıkararak alt sıralardan uzaklaşan Bergama Belediyespor ise aynı saatte deplasmanda Osmaniyespor FK ile kozlarını paylaşacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükçekmece Tepecikspor, Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Nisan, Spor, Haberler

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