Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u 6-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Fethiyespor, Nurettin'in üç golüyle öne çıktı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fethiyespor rakibini 6-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi takım 3'üncü dakikada Muhammed Göktürk'ün kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. Fethiyespor, 8'inci dakikada Mehmet Kaan'la farkı ikiye çıkardı ve ilk devreyi 2-0 galip bitirdi. Fethiyespor, 51'inci dakikada Nurettin ile golleri üçlerken, 63'üncü dakikada Samet durumu 4-0'a getirdi. Fethiyespor dakikalar 71'i gösterdiğinde Nurettin'in golüyle 5 farklı üstünlüğü yakaladı: 5-0. Maçta gol yağmuru devam etti, Fethiyespor bu kez 78'de penaltı kazandı. Atışı kullanan Nurettin kendisinin 3'üncü takımının 6'ncı golüne imza attı: 6-0. Yeni Malatyaspor tek golü 84'te Ferhat'tan geldi: 6-1. Fethiyespor bu galibiyetle 4 puana yükseldi.