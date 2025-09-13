Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u 6-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fethiyespor rakibini 6-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi takım 3'üncü dakikada Muhammed Göktürk'ün kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. Fethiyespor, 8'inci dakikada Mehmet Kaan'la farkı ikiye çıkardı ve ilk devreyi 2-0 galip bitirdi. Fethiyespor, 51'inci dakikada Nurettin ile golleri üçlerken, 63'üncü dakikada Samet durumu 4-0'a getirdi. Fethiyespor dakikalar 71'i gösterdiğinde Nurettin'in golüyle 5 farklı üstünlüğü yakaladı: 5-0. Maçta gol yağmuru devam etti, Fethiyespor bu kez 78'de penaltı kazandı. Atışı kullanan Nurettin kendisinin 3'üncü takımının 6'ncı golüne imza attı: 6-0. Yeni Malatyaspor tek golü 84'te Ferhat'tan geldi: 6-1. Fethiyespor bu galibiyetle 4 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor