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Fethiyespor, Weecoins Kırklarelispor'a konuk olacak

Fethiyespor, Weecoins Kırklarelispor'a konuk olacak

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçlarında yüksek skorlarla galip gelen Fethiyespor, yarın Weecoins Kırklarelispor ile karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Balıkesirspor (D) ve Pazarspor'u 7-1'lik skorlarla yenerek dikkatleri üzerine çeken Fethiyespor yarın Weecoins Kırklarelispor'a konuk olacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, "Son maçlarımızı gollü kazandık. İyi bir çıkış yakaladık. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.


- Fethiye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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