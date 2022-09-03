Fethiyespor'un konuğu Vanspor Spor Haberleri TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki sezonun ilk haftasında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü 2 golle 4-2 yenilen Fethiyespor, yarın evinde Silahtaroğlu Vanspor önünde telafi arayacak. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki sezonun ilk haftasında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü 2 golle 4-2 yenilen Fethiyespor, yarın evinde Silahtaroğlu Vanspor önünde telafi arayacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Feridun Daldaş düdük çalacak. Fethiyespor'da Zonguldak deplasmanının uzatma anlarında kırmızı kart gören Halil bu maçta görev yapamayacak. İlk hafta tartışmalı kararlarla mağlup olduklarını söyleyen teknik direktör Mesut Toros, taraftarlarına ilk iç saha maçında galibiyet hediye etmek istediklerini belirtti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Zonguldak Spor Haberler

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