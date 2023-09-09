Fethiyespor'un konuğu Kastamonuspor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk haftayı bay geçen, 2'nci haftada ise deplasmanda İnegölspor ile golsüz berabere kalan Fethiyespor, yarın sahasında GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk haftayı bay geçen, 2'nci haftada ise deplasmanda İnegölspor ile golsüz berabere kalan Fethiyespor, yarın sahasında GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.
Fethiye İlçe Stadı'nda Yücel Büyük görev yapacağı maç saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor