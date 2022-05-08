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Fethiyespor'un gözü Play-Off'ta

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor'un gözü Play-Off'ta

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğu Esenler Erokspor'a kaptırıp normal sezonu Belediye Derincespor deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle 66 puanla ikinci sırada tamamlayan Fethiyespor, 2'nci Lig hedefi için Play-Off'a odaklandı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğu Esenler Erokspor'a kaptırıp normal sezonu Belediye Derincespor deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle 66 puanla ikinci sırada tamamlayan Fethiyespor, 2'nci Lig hedefi için Play-Off'a odaklandı.

Play-Off yarı finalinde grubu 60 puanla 5'inci sırada bitiren Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor ile eşleşen Fethiyespor, rakibiyle ilk maçını 12 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da deplasmanda; rövanşı ise 17 Mayıs Salı saat 20.00'de evinde oynayacak. Muğla temsilcisi, rakibine üstünlük sağlaması durumunda tarafsız sahadaki finalde İçel İdman Yurdu-Orduspor 1967 eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig için karşılaşacak.Fethiyespor, normal sezonda ilk yarıda deplasmanda 4-0 yendiği Ofspor'a ikinci yarıdaki rövanşta 3-2 yenilmişti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Play Off, Esenler, Spor, Haberler

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