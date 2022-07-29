Fethiyespor'un bir çok oyuncusu farklı kulüplerle el sıkıştı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'da geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadrodaki pek çok oyuncu yeni sezon öncesi yuvadan uçup farklı kulüplerle el sıkıştı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'da geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadrodaki pek çok oyuncu yeni sezon öncesi yuvadan uçup farklı kulüplerle el sıkıştı. Attığı 22 golle takıma büyük katkı sağlayan Ali Han Tuncer, 1'inci Lig ekibi Pendikspor'la sözleşme imzalarken, 8 gol kaydeden Serhan Yılmaz ve 1 gol atan Soner Birinci, Beyaz Grup'ta yer alan Isparta 32 Spor'la anlaştı. Lacivert-beyazlılardan ayrılan diğer isimlerden Hakan Yakup (Gümüşhanespor), Özgür Çelik (Kuşadasıspor), Cihad Ateş (Kırıkkale Büyük Anadoluspor), Talha Mayhoş (Belediye Kütahyaspor), Serdar Ümit Deniz (Nevşehir Belediyespor), Erdinç Karakaş (Orduspor 1967) ve Serhat Mutlu (Çankaya FK) ise 3'üncü Lig'de mücadele etmeye devam edecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Spor Haberler

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