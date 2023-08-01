Fethiyespor, Trendyol 1.Lig'e çıkmayı hedefliyor

Muğla'nın TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Fethiyespor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Erhan Altın yönetimindeki Lacivert-beyazlı ekibin hedefi Trendyol 1.Lig olacak.

Muğla'nın TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan temsilcisi Fethiyespor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bolu'da kampa girdi. Antrenmanlarının ilk etabını ilçede yapan Fethiyespor, Bolu'da güç depoluyor. Hazırlık maçlarıyla eksiklerini görme fırsatı yakalayan lacivert-beyazlı ekip teknik direktör Erhan Altın yönetiminde bu sezon Trendyol 1.Lig'e çıkmayı hedefliyor.

"Çocuklarımın algılamaları ve taktiksel olayı sunumları benim hoşuma gitti"

Bolu'da yaptıkları hazırlık maçlarında takımının oynadığı futboldan memnun olduğunu ifade eden Teknik Direktör Erhan Altın, "Çocuklarımın algılamaları ve taktiksel olayı sunumları benim hoşuma gitti. Ufak tefek eksiklerimiz var. Tabii onları da olumsuzluklar yapacaklar ki biz onu görüp doğruyu öğretmek adına bu çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi bugün de bir çalışmamız var. Hazırlık maçı görüntülülerini izleyip futbolcularımızla birlikte analiz yapacağız. Olumsuz yönlerimizi görüp o yönde çalışacağız. Yani şu anda takımın durumu çok iyi. Hem fiziksel olarak hem mental olarak iyi bir durumdayız. Taktiksel olarak da ufak tefek eksilerimiz olsa da onu çalışarak gidermeye çalışacağız" dedi.

"Bölgelerimize nokta transferler yaptık"

Takıma genç ve nokta atışı transferler yapıldığını dile getiren Erhan Altın, "Biz yaptığımız transferlerde hep genç arkadaşlarımıza kattık. Seçkin olduk bu durumda. Bölgelerimize nokta transferler yaptık. Çocuklarımızın da bizim birçok muhteşem bir aile ortamımız var. Tecrübeli abiler var, takım içerisinde. O tecrübelilerin arasına gençleri de kattık. Gençlerimizde çok iyi bir uyum sağladılar. O uyumla birlikte şu anda görüntü çok iyi giriyor. Sonuç önemli tabii. Ne kadar iyi giderse gitsin. Bu arada yapılan olumsuzluklarla birlikte bizler eğitimciyiz, bizler onları doğru yola getirmek adına bütün çabamızı gecemizi gündüzümüzü hocalarımızla birlikte, teknik heyetle birlikte çalışıp arkadaşlarımıza en doğru yolu gösterip istediklerimizi almak adına onlarla bir iletişim içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"O heyecanı biz onlara yaşatacağız"

Taraftara Trendyol 1. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşatacaklarını belirten Teknik direktör Altın, "Biz taraftarımızla bütün olmadığımız süre içerisinde bu hep sadece bizim değil bütün takımlar için geçerlidir ki taraftar takımın sahibidir. Yani kulübün sahibidir. Gerçek sahibi onlardır. Onlar da inanıyorum ki kulüplerini camialarını iyi bir yere taşımak adına stadı dolduracaklar. O heyecanı biz onlara yaşatacağız. Onlar da bize yaşatacaklar. Ne olursa olsun o tribün dolu olduğu süre içerisinde futbolcuların da bir moral ve motivasyona ihtiyacı vardır. O moral ve motivasyonda inanıyorum ki taraftarımız stadı doldurarak çocuklarımıza onlara aşılayacaklar. Çocuklarımızda iyi futbolla yani ben şimdi futbolu şöyle görüyorum. Futbol bir sanattır. Futbolcu sanat icra ediyor. Taraftar da gelip burada sanat görecek. Sanatı izleyecek oraya. Onun için bizim ilk felsefemiz vur-kır-parçaladan ziyade futbol adına sanat adına sahaya güzel şeyler sergilemek güzel futbol oynamak, futbolun güzelliklerini, futbolun sanat yönünü sahaya yansıttığımız zaman inanıyorum ki o taraftarımız da bizimle birlikte olacak" diye konuştu. - BOLU