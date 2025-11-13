Haberler

Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile Yollarını Ayırdı

Güncelleme:
Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, teknik direktör Selahaddin Dinçel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Dinçel, Fethiyespor'a ve halkına teşekkür ederek ayrıldı. Dinçel yönetiminde Fethiyespor, 12 lig maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, teknik direktör Selahaddin Dinçel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla Teknik Direktörümüz Selahaddin Dinçel ile karşılıklı anlaşarak, yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kıymetli hocamıza ve ailesine Fethiyespor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki süreçte kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Dinçel ise Fethiyespor'a ve Fethiye'ye halkının helal olduğunu belirterek, herkese teşekkür etti.

Fethiyespor, Dinçel yönetiminde 2. Lig'de 12 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 13 puan toplarken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki üç karşılaşmada ise 3 galibiyetle sahadan ayrıldı.

Fethiyespor'u 16 Ocak 2024'ten bu yana çalıştıran Dinçel'in 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

