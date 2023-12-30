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Fethiyespor, Teknik Direktör Değişikliği Yaptı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, teknik direktör Taner Gülleri ile yollarını ayırarak Selahaddin Dinçel ile anlaşma sağladı.

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hedefinden uzak bir noktada tamamlayan Fethiyespor, teknik direktörü Taner Gülleri ile yollarını ayırırken, deneyimli çalıştırıcı Selahaddin Dinçel'le anlaşma sağladı. Ege ekibi, daha önce de takımı çalıştıran Dinçel ile sözleşme imzaladı. Son olarak Elazığ'ı çalıştıran Dinçel, 2021-22 sezonunda da lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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