Fethiyespor taraftarı, 2. ligi kutladı - Haberler

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Fethiyespor taraftarı, 2. ligi kutladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor taraftarı, 2. ligi kutladı

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde, penaltılarda İçel İdmanyurdu'nu 5-4 mağlup eden Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde, penaltılarda İçel İdmanyurdu'nu 5-4 mağlup eden Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi. Bu sonucun ardından Fethiyespor taraftarları üst lige yükselişi kutladı.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda Fethiyespor ve İçel İdmanyurdu 2. lig biletini kapmak için kozlarını paylaştı. Maçın normal süresi ve uzatmalar 0-0 sonuçlanınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Fethiyespor 2. lige yükseldi. Maç sonrası oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar, sokaklara döküldü

Maç sonrası Fethiyespor'a gönül veren taraftarlar sokaklara döküldü. Taraftarlar ellerinde meşaleler ile 2. lige yükselmeyi kutlarken, bazı taraftarlar ise yaptıkları tezahüratlarla takımlarının başarısını kutladı. Kutlamaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Play Off, Ankara, Spor, Haberler

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