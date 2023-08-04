Fethiyespor, son transferlerini tamamladı

Fethiyespor yeni sezon maçları öncesi son transferlerini yapıyor. Lacivert beyazlılar son olarak takım kaptanı ile sözleşmesini uzatarak, genç forvet oyuncusunu kadrosuna kattı.

TFF. 2 Lig kırmızı grupta mücadele eden Fethiyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Lacivert beyazlılar U-19 Elit Ligi'nde Ankaragücü forması altında 20 maç da 17 gol atarak gol kralı olan Furkan Ceylan ile 2 yıllığına anlaştı. 20 yaşındaki genç forvet daha önce Ankaragücü takımında büyük başarı göstererek, kendini kanıtlamıştı. Fethiyespor kariyerinde, Karlsruhe, Erzgebirge Aue, Konyaspor, Fortuna Köln, Hansa Rostock, Fatih Karagümrük, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Sakaryaspor ve geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giyen kaptanı Selçuk Alibaz ile 1 senelik sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması ile 24'ü ilk 11 olmak üzere 31 maça çıkıp 10 gol 3 asistlik katkı sağladı. - MUĞLA