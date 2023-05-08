Fethiyespor Son 3 Maçta 18 Gol Atarak Yükselişe Geçti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan Fethiyespor son haftalarda rakip filelere gol yağdırıp 3'te 3 yaptı. Grupta küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor ve Pazarspor'u art arda 7-1'lik eşine az rastlanır skorlarla mağlup eden Fethiye, dün de Kırklarelispor'u deplasmanda geriden gelip son dakikada 4-3 yendi. Son 3 maçta 18 gol atan Muğla temsilcisi grupta bitime 2 hafta kala 49 puanla dokuzuncu sıraya tırmandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor