Fethiyespor, Somaspor karşısında galibiyet arıyor

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Somaspor ile karşılaşacak ve ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Maç öncesi doğum günü kutlaması da yapılan Fethiyespor, haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor ligin hedefe oynayan takımlarından Somaspor ile Cumartesi günü saat 19.00'da Fethiye Şehir Stadı'nda karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Erhan Altın yönetiminde sürdüren Fethiyespor rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Maç öncesi Fethiyespor'un sol kanat oyuncusu Nurettin Çakır'ın doğum gününü de kutlayan Lacivert beyazlı futbolcular haftayı 3 puanla kapatmak istiyorlar. Teknik direktör Erhan Altın "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbolcularımız maçın önemini biliyor. Rakibimizi analiz ettik. Haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz " ifadelerinde bulundu.

Ligde 2 puanla 15.sırada yer alan Fethiyespor, ligde 10 puanla 3.sıradaki Somaspor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Deplasmanda 2 beraberlik alan Fethiyespor evinde Kastamonuspor'a yenilmişti. Lacivert beyazlılar ligin en çok koşan takımı Somaspor önünde mutlak 3 puan arzularken, bu maçın hazırlıklarını tamamlayıp tesislerinde kampa çekildi. Fethiyespor sol kanat oyuncusu Nurettin Çakır'a teknik kadro ve futbolcular sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirirken, bu maç öncesi lacivert beyazlılara moral ve motivasyon sağladı. Fethiyespor'da sakatlığı devam eden Sezer Özmen ve Mehmet Sacit'in durumları maç günü yapılacak son kontrollerde belirlenecek. Fethiyespor teknik direktörü Erhan Altın "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbolcularımız maçın önemini biliyor. Rakibimizi analiz ettik. Haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz. Sakatlığı devam eden Sezer ve Mehmet Sacit'in oynaması biraz zor görünüyor. Rakibimiz ligin en genç ve çok koşan bir ekibi. Taraftarlarımızı 12.güç olarak bu maçta 90 dakika desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Fethiyespor'un Somaspor maçına Enes Fidayeo, Sezer Özmen, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Ramazan Çevik, Ömer Mert Gündüz, Abdullah Balıkçı, Berkay Samancı, Nurettin Çakır, Burak Özduman, Murat Yılmaz 11' i ile çıkması beklenirken Somaspor'un ise Muharrem Tunay Meral, Oğuzhan Ayaydın, Enes Tayfun, Mehmet Refik Can, Arda Çolak, Kamil Fidan, Erkan Şentürk, Erdem Aygül, Muhammet Ensar Akgün, Murat Şevik ve Rıdvan Dönmez 11'i ile çıkması bekleniyor.

Fethiyespor profesyonel şube sorumluları Kıvanç Yılmaz ve Uğur Keskin Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fethiyespor-Somaspor maçına tüm taraftarları davet ederlerken "Güzel bir mücadele, iyi bir futbol izleyeceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbolcularımıza güveniyoruz. Rakibimizi hocalarımız iyi analiz etti. Teknik ve taktik olarak takımımız maça hazır. Taraftarlarımızın da desteğiyle ilk galibiyetimizi sahamızda almak istiyoruz" ifadelerinde bulundu. - MUĞLA