Fethiyespor, Somaspor ile karşılaşacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçta 2 puan toplayan Fethiyespor, evinde namağlup olan Somaspor ile karşı karşıya gelecek. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, galibiyet için mücadele edeceklerini belirtirken, Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür ise zirve yarışında iddialı olduklarını ifade etti.