Fethiyespor, Somaspor ile karşılaşacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçta 2 puan toplayan Fethiyespor, evinde namağlup olan Somaspor ile karşı karşıya gelecek. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, galibiyet için mücadele edeceklerini belirtirken, Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür ise zirve yarışında iddialı olduklarını ifade etti.
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 macta 2 puan toplayan Fethiyespor yarın evinde 4 maçta namağlup 10 puanı hanesine yazdıran Somaspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Berkay Erdemir'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, Somaspor'u yenip ilk galibiyetlerini alacaklarını söyledi. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür ise sezona çok iyi başladıklarını hatırlatıp, "Fethiye deplasmanında kazanıp zirve yarışına ağırlığımızı koymak istiyoruz" diye konuştu.