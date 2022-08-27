Fethiyespor sezonu açıyor
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TFF 2'nci Lig'e 3 yıl sonra tekrar yükselen Fethiyespor, Kırmızı Grup'taki sezonun ilk haftasında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak.
TFF 2'nci Lig'e 3 yıl sonra tekrar yükselen Fethiyespor, Kırmızı Grup'taki sezonun ilk haftasında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 16.30'da başlama düdüğü çalacak maçı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Ev sahibi ekip mücadelede geçen sezondan sarkan cezası gereği taraftarından yoksun olacak. Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine dönen Mesut Toros, ilk haftayı 3 puanla geçmek istediklerini söyledi.- Fethiye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor