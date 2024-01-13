Fethiyespor, Serdar Ümit Deniz'i transfer etti

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasını bay takım olarak maç yapmadan geçecek Fethiyespor, ara transferde 2021-2022 sezonunda da takımda forma giyen Serdar Ümit Deniz'i yuvaya döndürdü. Nevşehir Belediye, Ispartaspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Keçiörengücü gibi takımların formalarını terleten 33 yaşındaki 10 numara son olarak geçen sezon Çankaya FK'da görev yaptı.