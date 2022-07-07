Fethiyespor Selçuk'u aldı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor bir transfere daha imza attı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor bir transfere daha imza attı. Son olarak Etimesgut Belediyespor'dan Halil Köçer ve İnegölspor'dan Aykut Uluç'u kadrosuna dahil eden Ege temsilcisi, Eşin Grup Nazilli Belediyespor'la yollarını ayıran Selçuk Hakalmaz'la da anlaşma sağladı. Selçuk'un 2 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros'un eski öğrencisi olan Selçuk, geçen sezon Nazilli Belediyespor'da 29 maça çıktı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Nazilli Selçuk Spor Haberler

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