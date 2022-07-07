Fethiyespor Selçuk'u aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiyespor Selçuk'u aldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fethiyespor Selçuk'u aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor bir transfere daha imza attı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor bir transfere daha imza attı. Son olarak Etimesgut Belediyespor'dan Halil Köçer ve İnegölspor'dan Aykut Uluç'u kadrosuna dahil eden Ege temsilcisi, Eşin Grup Nazilli Belediyespor'la yollarını ayıran Selçuk Hakalmaz'la da anlaşma sağladı. Selçuk'un 2 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı.

Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros'un eski öğrencisi olan Selçuk, geçen sezon Nazilli Belediyespor'da 29 maça çıktı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Nazilli Selçuk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title