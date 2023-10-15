Fethiyespor, Sarıyer deplasmanında puanla döndü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Denizlispor'u 3-1 yenip ilk galibiyetini alan Fethiyespor, Sarıyer deplasmanında da puanla döndü. Rakibiyle 2-2 berabere kalan Fethiyespor'da teknik direktör Erhan Altın sahada alınan puanın önemli olduğunu vurguladı. Altın, "Sarıyer karşısında maçı 2-1 önde götürüyorduk. Son dakikalarda beraberlik geldi. Kazanibilirdik ama kaybetmemek de değerlidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor