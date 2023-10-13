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Fethiyespor, Sarıyer deplasmanına çıkıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Denizlispor'u yenen Fethiyespor, bu sezon ilk kez kazandığı maçın ardından Sarıyer deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Erhan Altın, takımının çıkışa geçtiğini ve Sarıyer'i deplasmanda yenecek güçte olduklarını belirtti.