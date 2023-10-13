Fethiyespor, Sarıyer deplasmanına çıkıyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Denizlispor'u yenen Fethiyespor, bu sezon ilk kez kazandığı maçın ardından Sarıyer deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Erhan Altın, takımının çıkışa geçtiğini ve Sarıyer'i deplasmanda yenecek güçte olduklarını belirtti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Denizlispor'u 3-1 yenerek bu sezon ilk kez kazanan Fethiyespor yarın Sarıyer deplasmanına çıkacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Fethiyespor'da kart cezalısı Rıdvan müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Erhan Altın, Denizlispor galibiyetiyle çıkışa geçtiklerini, Sarıyer'i deplasmanda yenecek güçlerinin olduğunu belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor