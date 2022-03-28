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Fethiyespor şampiyonluğu zora soktu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor şampiyonluğu zora soktu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Fethiyespor, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Fethiyespor, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Lider Esenler Erokspor'un haftayı 3 puanla kapatmasıyla zirvenin yine 4 puan gerisine düşen lacivert-beyazlılara şampiyonluk için son 7 maçını kazanması yetmeyecek. Fethiye temsilcisi rakibinin en az 2 karşılaşmada puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Sezonun ilk yarısını en yakın rakibi Erokspor'un 9 puan önünde zirvede tamamlayan Fethiyespor, ikinci yarıda yaşadığı kayıplarla büyük avantajı elinde tutamadı. Fethiye ekibi, rakibi hata yapmazsa Play-Off'tan hedefe varmaya çalışacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Fethiye, Esenler, Spor, Haberler

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