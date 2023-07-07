Fethiyespor, Şahan Akyüz ile yeni sözleşme imzaladı

TFF 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor, iç transferde kontratını tamamlayan stoper Şahan Akyüz ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Fethiye ekibinin 2021-2022 sezonunda Altınordu'dan transfer ettiği 23 yaşındaki savunmacı ilk yılında 3'üncü Lig'de 14 maçta oynadıktan sonra, geçen sezon 2'nci Lig'de 15 karşılaşmada görev yaptı. Takımda kaldığı için mutlu olduğunu belirten Şahan, 'Yeni sezonda Fethiyespor'u layık olduğu yerlere getirmek için arkadaşlarımla birlikte var gücümle çalışacağım' diye konuştu.