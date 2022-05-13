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Fethiyespor rövanşa bıraktı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor rövanşa bıraktı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off yarı final ilk maçında Yeşilyurt DÇ Ofspor'la deplasmanda öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalan Fethiyespor, turu evindeki rövanşa bıraktı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off yarı final ilk maçında Yeşilyurt DÇ Ofspor'la deplasmanda öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalan Fethiyespor, turu evindeki rövanşa bıraktı. Trabzon deplasmanında yıldızı Ali Han'ın 64'üncü dakikadaki golüyle öne geçen Muğla ekibi, 81'inci dakikadaki beraberlik sayısına engel olamadı. Bu sezon statüye göre Play-Off eşleşmelerinde deplasman golü avantajı kaldırılırken, Fethiyespor rövanşta her türlü galibiyette adını finale yazdıracak. Hangi skorla olursa olsun beraberlik durumunda ise tur atlayacak tarafı 15'er dakikalık iki uzatma ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltılar belirleyecek. Fethiye rakibini 17 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de ağırlayacak. Gruptaki diğer yarı final eşleşmesinde Orduspor 1967, İçel İdmanyurdu'nu 1-0 yenip avantajı cebine koy


- Fethiye

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Play Off, Ofspor, Spor, Haberler

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