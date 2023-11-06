Fethiyespor, teknik direktör değişikliği sonrası çıkışa geçerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve Play-Off yarışına ortak oldu.

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftalarında tutuk bir performans sergileyen Fethiyespor, teknik direktörlük görevine Erhan Altın'ın yerine Taner Gülleri geldikten sonra çıkışa geçti. Gülleri yönetimindeki ilk maçta Düzcespor'la 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıktan sonra üst üste üçüncü galibiyetini deplasmanda Uşakspor'u 2-0 yenerek alan Fethiyespor, Play-Off yarışına ortak oldu. Grupta ilk 5 maçını kazanamadıktan sonra toplamda 6 haftadır bileği hiç bükülmeyen Fethiye, 17 puanla yedinci sıraya tırmanıp Play-Off hattının tek basamak ve 2 puan gerisine yerleşti.