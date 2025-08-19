Fethiyespor, Onur Atasayar ile Anlaştı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Onur Atasayar'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son olarak 1. Lig ekibi Boluspor'da forma giyen Onur Atasayar ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kariyerinde 36 kez Süper Lig, 74 kez 1. Lig, 23 kez Türkiye Kupası ve 61 kez ise 2. Lig'de mücadele veren başarılı sol bek Onur Atasayar, Futbol Şube Sorumlularımız Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Onur Atasayar'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.