Fethiyespor, Onur Atasayar ile Anlaştı

Fethiyespor, Onur Atasayar ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, 1. Lig ekibi Boluspor'da forma giyen sol bek Onur Atasayar ile sözleşme imzaladı. Onur, kariyerinde birçok lig ve kupa deneyimi bulunuyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Onur Atasayar'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son olarak 1. Lig ekibi Boluspor'da forma giyen Onur Atasayar ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kariyerinde 36 kez Süper Lig, 74 kez 1. Lig, 23 kez Türkiye Kupası ve 61 kez ise 2. Lig'de mücadele veren başarılı sol bek Onur Atasayar, Futbol Şube Sorumlularımız Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Onur Atasayar'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.