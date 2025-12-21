Fethiyespor, Mardin 1969 Spor ile Golsüz Berabere Kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde şampiyonluk mücadelesi veren Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelen Fethiyespor sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini 9 maça çıkardı. İki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremedi, müsabaka başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından Fethiyespor 15 puana yükselirken, Mardin ekibi ise 37 puana çıktı ancak liderlik fırsatını kaçırdı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonunun ilk devresi tamamlanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor