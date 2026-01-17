Haberler

Fethiyespor: 1-2

Güncelleme:
2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor ve Fethiyespor arasında oynanan maçta Fethiyespor, Somaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti. Somaspor ise 12 puanda kalarak düşme hattında kaldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Somaspor ve Fethiyespor'un maçında kazanan 2-1'lik skorla Fethiyespor oldu. Fethiyespor maçın 44'üncü dakikasında Ramazan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu sonuçla galip tamamladı. Ev sahibi Somaspor dakikalar 52'yi gösterdiğinde yeni transferi Muhammet Özkal ile tabelayı eşitledi: 1-1. Fethiyespor 60'ıncı dakikada Uğur'un golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. Kritik maçta kazanan Fethiyespor oldu. Bu sonuçla birlikte Fethiyespor 15 puana yükselip rahatladı, Somaspor ise 12 puanla düşme hattından kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
