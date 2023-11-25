Fethiyespor, Karaman FK ile karşılaşacak
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif deplasmanından beraberlikle dönen Fethiyespor, evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek.
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta lider Amed Sportif deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Fethiyespor yarın evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Can Cengiz düdük çalacak. Orta sıralarda yer alan Fethiyespor'da Teknik Direktör Taner Gülleri, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Maça iyi hazırlandık, galip geleceğimize inanıyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor