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Fethiyespor, kaleci Anıl Demir'i transfer etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, kaleci Anıl Demir'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor forması giyen Anıl Demir ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, 'Kariyerinde Tarsus İY, Ümraniyespor, Fenerbahçe U21 takımlarında görev yapan Anıl Demir'e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz.' ifadesi kullanıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, kaleci Anıl Demir'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor forması giyen Anıl Demir ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kariyerinde Tarsus İY, Ümraniyespor, Fenerbahçe U21 takımlarında görev yapan Anıl Demir'e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Anıl Demir Spor Haberler

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