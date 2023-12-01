TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında berabere kalan Fethiyespor, Isparta 32 Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Fethiyespor'da kırmızı kart cezalısı oyuncu forma giyemeyecek.

Fethiyespor, Isparta 32 Spor ile deplasmanda karşılaşacak

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak sahasında Karaman FK ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Fethiyespor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'la kozlarını paylaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Yusuf Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor'da kırmızı kart cezalısı orta saha oyuncusu Rıdvan Türker, Isparta'da forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Fethiyespor 19 puanla 8'inci sırada yer alırken, Isparta 32 Spor, 27 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor.