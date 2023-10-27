Fethiyespor, İskenderunspor'u ağırlıyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Taner Gülleri yönetimindeki Fethiyespor, İskenderunspor'u ağırlayacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Taner Gülleri yönetimindeki ilk galibiyetini geçen hafta 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında 2-1'lik sonuçla alan Fethiyespor yarın İskenderunspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakika saat 18.00'de start alacak. Grupta Muğla temsilcisinin 9 maçta 11 puanı, İskenderunspor'un ise 13 puanı bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor