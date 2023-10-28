Fethiyespor İskenderunspor'u 4-3 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta gol düellosu şeklinde geçen maçta Fethiyespor evinde İskenderunspor'u 4-3 mağlup etti. Konuk İskenderunspor 5'inci dakikada İlyas'ın kendi kalesine attığı gol sonucu 1-0 öne geçti. İskenderunspor 12'nci dakikada Süleyman'ın penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Fethiyespor pes etmedi 16'ncı dakikada Selçuk'un ayağından farkı bire indirdi, 18'inci dakikada Murat maça beraberliği getirdi: 2-2. İskenderunspor yine Süleyman'la, bu kez 28'inci dakikada 3-2 öne geçti. İlk yarının sonunda Fethiyespor, Selçuk'un golüyle 3-3'ü buldu ve devre bu skorla noktalandı. Ev sahibi Fethiyespor 81'inci dakikada Mert'le üstünlük golünü attı ve sahadan 4-3 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fethiyespor 14 puana yükseldi ve üst sıralar için umutlandı. İskenderunspor ise 13 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor