Fethiyespor, Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçında İnegölspor'la berabere kalıp evinde Kastamonuspor'a 1-0 kaybeden Fethiyespor, yarın 3'üncü maçında Iğdır Futbol Kulübü'ne misafir olacak. Iğdır Şehir Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada Burak Akdağ görev yapacak. Iğdır temsilcisi oynadığı 3 maçta 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik elde edip 4 puan topladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor