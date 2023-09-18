Fethiyespor, Iğdır FK deplasmanında berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Iğdır FK ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, bu sezon oynadığı 3 maçta galibiyetle tanışamadı. Ligin ilk haftasını bay takım olarak geçtikten sonra ikinci haftada İnegölspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Muğla ekibi, sezonun ilk iç saha maçında Kastamonuspor'a tek golle yenildi. Fethiye dün de Iğdır FK deplasmanında 1-1'lik skorla 1 puanı Özcan'ın 90+7'nci dakikada attığı golle kurtardı.