Fethiyespor, evinde Somaspor ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde Somaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fethiyespor öne geçmesine rağmen ikinci devrede üstünlüğünü koruyamadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçında galibiyetle tanışamayan Fethiyespor, evinde Somaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fethiyespor 13'üncü dakikada Şahan'ın golüyle öne geçti. İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Fethiyespor, ikinci devrede üstünlüğünü koruyamadı. Somaspor, 88'inci dakikada Muhammet Ensar'ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Sezona çok iyi giriş yapıp 4 maçta 10 puan toplayan Somaspor, son anda yenilgiden kurtuldu ve puanını 11 yaptı. Fethiyespor ise 3 puana yükseldi.