Fethiyespor Evinde Sarıyer'e 1-0 Mağlup Oldu
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Sarıyer'e 1-0 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Sarıyer'in tek golü 80. dakikada Serdar Cansu'dan geldi.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Muhammet Taha Onat, Enes Biroğlu, Biret Binbir
Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Umut Mert Toy (Ali Ceylan dk. 84), Ahmet Dereli, Samed Hakan Kılınç, Özcan Yaşar (Mehmet Kaan dk. 59), Çağan Kayra Erciyas, Berkay Değirmencioğlu, Muhammed Enes Erdem (Canberk Ömer dk. 86), Berat Satır (Cihan Kazan dk. 84), Emre Bekir
Sarıyer: Aykut Özer, Serdar Cansu, Çağlayan Menderes, Musa Şahindere (Hüseyin Öztürk dk. 46), Batuhan Yayıkcı, Mehmet Taş (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 46), Emirhan Aydoğan, Hakan Yavuz, Sertaç Çam, Onur Eriş (Mertcan dk. 82), Kemal Rüzgar
Goller: Serdar Cansu (dk. 80) (Sarıyer)
Sarı kart: Hüseyin Öztürk (Sarıyer) - MUĞLA