Fethiyespor, evinde Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçında deplasmanda İnegölspor ile berabere kalan Fethiyespor, evinde ağırladığı Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu. Murat'ın penaltı kaçırmasıyla öne geçme şansını tepti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçında deplasmanda İnegölspor ile golsüz berabere kalan Fethiyespor, evinde ağırladığı Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Fethiyespor, 67'nci dakikada Murat'ın penaltı kaçırmasıyla öne geçme şansını tepti. Konuk takım 90'ıncı dakikada Yusuf Türk'ün golüyle galibiyete uzanmayı bildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor