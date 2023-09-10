Haberler

Fethiyespor, evinde Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçında deplasmanda İnegölspor ile berabere kalan Fethiyespor, evinde ağırladığı Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu. Murat'ın penaltı kaçırmasıyla öne geçme şansını tepti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçında deplasmanda İnegölspor ile golsüz berabere kalan Fethiyespor, evinde ağırladığı Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Fethiyespor, 67'nci dakikada Murat'ın penaltı kaçırmasıyla öne geçme şansını tepti. Konuk takım 90'ıncı dakikada Yusuf Türk'ün golüyle galibiyete uzanmayı bildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor İnegölspor Futbol Spor Haberler

title