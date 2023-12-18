Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Fethiyespor, yarın Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Çağan Kayra'nın kırmızı kart cezası bulunuyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Fethiyespor yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Fethiyespor'da Arnavutköy Belediyespor maçında kırmızı kart gören Çağan Kayra mücadelede görev alamayacak. Sıralamada 22 puanla 9'uncu basamakta yer alan Fethiyespor'un teknik direktörü Taner Gülleri deplasmanda kazanıp galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Hafta sonu oynanması gereken mücadele liglerdeki diğer maçlarla birlikte ertelenmişti.