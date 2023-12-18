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Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

18 Aralık 2023 11:00 Güncelleme: 11:02 Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Fethiyespor, yarın Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Çağan Kayra'nın kırmızı kart cezası bulunuyor.